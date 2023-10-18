«Енисей» — «Локомотив-Кубань» 18.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+6), ТМ 162

Дата игры: 18.10.2023 в 15:30 по МСК.

Матч пройдет 18 октября, Красноярск, Арена Север, трансляция.

Красноярская команда стартовала в чемпионате с двух поражений подряд. Ситуацию нужно было срочно исправлять на своей площадке в матче против «Минска», а затем попытаться добиться победы в Саратове. Причем задача не казалась невыполнимой. В прошлом сезоне эти команды на втором этапе чемпионата разделило одно очко. Правда, «Автодор» при этом оказался в зоне плей-офф, а «Енисей» за бортом финальной части турнира. Гостям давали мало шансов в Саратове, но захватывающий поединок сложился в их пользу. Причем гости сразу заявили о своих претензиях на победу и выиграли первую часть матча с двузначным преимуществом. Хозяевам удалась погоня во второй половине матча, и все решилось в концовке. Канадский защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс за три секунды до конца матча принес победу своей команде дальним броском. Интересно, что до этого матча сибиряки были худшей командой лиги по проценту попадания трехочковых, но на этот раз реализовали более половины попыток. Если продолжение последует, то есть шансы и на победу в матче с «Локомотивом-Кубанью».

Краснодарцы пока удивляют со знаком минус. В первых четырех матчах на старте три поражения. Для финалиста плей-офф прошлого сезона это непозволительно много. Первое поражение в Казани еще можно было как-то объяснить, но затем железнодорожники уступили дома ПАРМЕ в овертайме. Обидно? Не то слово, однако вскоре последовала уверенная домашняя победа над МБА. Болельщики ждали продолжения в матче с дебютантом лиги в Екатеринбурге, но в итоге все вылилось в еще одно поражение. Вообще на старте турнира можно назвать только две-три команды, которые отличаются стабильностью. В других матчах много непредсказуемых результатов, но тем интереснее. «Локомотив-Кубань» можно похвалить за характер. В Екатеринбурге они проигрывали перед заключительной десятиминуткой, но сумели вернуться в игру. Другое дело, что сил было потрачено довольно много, а спасительные трехочковые у команды не сработали. В Красноярске придется не менее сложно, чем на Урале.

Команды встречались в прошлом сезоне лишь на первом этапе. «Локомотив-Кубань» дважды выиграл, но в гостях с преимуществом всего в два очка, а на своей площадке было плюс четыре. В целом у «Енисея» в десяти последних матчах лишь одна победа над краснодарцами. Настала пора второй? Букмекеры так не считают. Коэффициент на выигрыш хозяев — 2,99, на победу гостей предлагают коэффициент 1,39.