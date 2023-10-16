«Зенит» — МБА 16.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+10,5), ТМ 154,5

Матч пройдет в Санкт-Петербурге, КСК «Арена», трансляция.

«Зенит» стремится выкарабкаться из середины турнирной таблицы после двух поражений на старте, и хорошая возможность была у команды добыть очередные очки в Астане. Все-таки казахстанский клуб один из аутсайдеров прошлого сезона, и представлялось, что гости легко выиграют. «Астана» проводила первый матч в сезоне, состав перед ним существенно обновился. Но «Зенит» все это нисколько не смутило, и команда выдала на старте рывок 17 : 2. Хозяева оказались обескуражены, но нашли в себе силы сократить отставание до четырех очков. Вторая половина игры получилась как под копирку. Сначала рывок гостей, потом героические попытки хозяев сократить отставание. Баскетболисты «Зенита» более уверенно провели концовку. Отлично проявил себя Сергей Карасев, он стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко. Очень помогли гостям и трехочковые Трента Фрейзера, особенно один из них в самой концовке игры. В результате победа с преимуществом в девять очков и теперь дома нужно продолжать в поединке против МБА.

МБА после поражения в Краснодаре стремились реабилитироваться на своей площадке против «Самары». Волжане проводили второй подряд матч в Москве и в предыдущем поединке уступили «Руне». Тренер гостей обещал, что настрой на поединок против МБА будет более серьезным. Впрочем, и Василий Карасев, сетуя на неудачу в матче с «Локомотивом-Кубанью» готовил своих подопечных к победе. Однако настрой гостей оказался более боевым. Игроки московской баскетбольной ассоциации сразу отдали бразды правления в руки «Самары», а затем начали предпринимать героические усилия по спасению игры. В третьей четверти они даже ненадолго смогли выйти вперед. В итоге счет перед решающей десятиминутной оказался лишь 57 : 56 в пользу гостей. Казалось, что перелом наступит вот-вот. Но баскетболисты МБА потратили слишком много сил на камбэк и в итоге вчистую проиграли в заключительной четверти. В Санкт-Петербурге серия поражений может вырасти.

«Зенит» и МБА встречались совсем недавно в полуфинале предсезонного Кубка Кондрашина и Белова. Команда Хавьера Паскуаля тогда без проблем обыграла москвичей. В прошлом сезоне команды встречались восемь раз с учетом матчей плей-офф. МБА смог выиграть лишь два раза, но один из них в Санкт-Петербурге. Букмекеры отдают преимущество хозяевам. На их победу коэффициент 1,13, коэффициент на победу москвичей — 5,74.