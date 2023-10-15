«ЦСКА» – «ПАРМА» 15.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+13,5), ТБ 156,5

Дата игры: 16.10.2023 в 14:00 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Мегаспорт, трансляция.

Армейцы против Перми. В былые времена такой поединок вызывал ажиотаж, ведь это были два лучших клуба страны, которые всегда выдавали на баскетбольной площадке спектакль. Другое дело, что Пермь тогда представлял «Урал-Грэйт». ПАРМА пока лишь стремится к успехам своих земляков, команды, которая канула в Лету. ЦСКА пока в своем репертуаре, три игры — три победы и лидерство в чемпионате. Стартовала команда Эмила Райковича с двух домашних поединков и сначала обыграла земляков из МБА, а затем оставила не у дел красноярский «Енисей». Но самое серьезное испытание было в конце минувшей недели, когда армейцы поехали в Санкт-Петербург. С недавнего времени матчи между этими командами стали носить принципиальный характер. В первой половине игры ЦСКА полностью переиграл хозяев, преимущество москвичей достигало 13 очков. Во второй половине «Зенит» смог выровнять игру, но не больше. В составе гостей особо следует отметить игру Мело Тримбла, который к 16 очкам добавил 9 результативных передач.

После сенсационной победы ПАРМЫ в Краснодаре над «Локомотивом-Кубанью» с драматичной концовкой и победным броском на последних секундах овертайма болельщики ждали от уральцев продолжения банкета. Но принимать пришлось «Нижний Новгород», который до этого провел только один поединок в Минске, разгромив хозяев. По составу волжане выглядят командой более крепкой, чем ПАРМА, но у пермяков есть джокер Си Джей Брайс. Именно он в Краснодаре забросил победный мяч, набрал 27 очков, и по итогам минувшей недели вошел в символическую пятерку тура. Американец вновь был в порядке, набрал 19 очков. Свои 18 очков и 10 подборов добавил в копилку команды Ричард Соломон. Но что поделать, если все остальные игроки хозяев вместе взятые реализовали только девять из 29 бросков с игры. При такой игре армейцам даже не потребуется закрывать лидеров. Главный тренер Евгений Пашутин справедливо сетует на недостаток агрессии у своих подопечных.

ПАРМА может рассчитывать на что-то в Москве, если будет так же собрана, как в первом поединке против «Локомотива-Кубани». В противном случае ЦСКА одержит очередную легкую победу. В прошлом сезоне матч в столице закончился со счетом 109 : 71 в пользу хозяев. Сейчас подобного преимущества может не быть, но в победе ЦСКА мало кто сомневается. Коэффициент на выигрыш хозяев — 1,10, успех гостей оценивается коэффициентом 7,80.