МБА – «Самара» 14.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТБ 155,5

Дата игры: 14.10.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Накануне очной встречи команды занимают в турнирной таблице 7-8 места и имеют практически идентичные показатели, только разница в бросках у МБА плюс 2, а у «Самары» плюс 1. Команда Василия Карасева могла бы посетовать на календарь, но что есть, то есть. В первом матче пришлось играть на площадке ЦСКА, в третьем в Краснодаре с сильнейшими командами страны. Лишь второй поединок на своем паркете против «Автодора» завершился победой. Причем в обоих проигранных встречах у баскетболистов МБА были хорошие шансы, чтобы надеяться на большее. Пусть армейцы весь матч вели, но концовка осталась за МБА. С «Локомотивом-Кубанью» и вовсе гости выигрывали практически весь матч, но за четыре минуты до конца счет стал равным, а затем хозяева совершили рывок 10 : 2, и москвичи остались ни с чем. Все равно повод для оптимизма у игроков МБА есть, они могут сражаться на равных с лидерами. По итогам игры в Краснодаре у Евгения Минченко дабл-дабл: 18 очков плюс 10 подборов.

«Самара» после домашней победы над «Енисеем» и поражения от «Зенита» поехала в Москву встречаться с новичком Единой лиги ВТБ «Руной». Команда стала главной его сенсацией на старте, и обуздать ее пока никто не может. Самарцы попытались, но первая половина игры шла как на качелях. Сначала рывок совершили «викинги», затем гости собрались, ликвидировали отставание в счете и сократили его до одного очка. В начале четвертой четверти счет был 65 : 63 в пользу москвичей, но они вновь совершили рывок, доведя матч до победы. Четыре игрока «Самары» набрали в матче больше десяти очков, но главный тренер команды Дражен Анзулович с трудом скрывал раздражение, назвав матч худшим в исполнении его команды с учетом всех предсезонных поединков. Реабилитироваться придется в матче с еще одной московской командой.

Статистические показатели баскетболистов с берегов Волги по сумме трех поединков плохими назвать нельзя, но командная игра пока не получается. У МБА как раз с командной игрой, напротив, все хорошо. Для побед не хватает совсем немного. На старте сезона москвичи выглядят более цельным коллективом, нежели их предстоящие соперники. Коэффициент на победу МБА — 1,57, на успех «Самары» — 2,73.