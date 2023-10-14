Михаил Булгаков
Автор

МБА – «Самара» 14.10.2023 – Прогноз матча Единой лиги ВТБ

Баскет Холл Москва Баскет Холл Москва
Самара Самара
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
МБА МБА
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+5,5), ТБ 155,5

Дата игры: 14.10.2023 в 19:30 по МСК.

Игра пройдет в Москве, Баскет Холл Москва, трансляция.

Накануне очной встречи команды занимают в турнирной таблице 7-8 места и имеют практически идентичные показатели, только разница в бросках у МБА плюс 2, а у «Самары» плюс 1. Команда Василия Карасева могла бы посетовать на календарь, но что есть, то есть. В первом матче пришлось играть на площадке ЦСКА, в третьем в Краснодаре с сильнейшими командами страны. Лишь второй поединок на своем паркете против «Автодора» завершился победой. Причем в обоих проигранных встречах у баскетболистов МБА были хорошие шансы, чтобы надеяться на большее. Пусть армейцы весь матч вели, но концовка осталась за МБА. С «Локомотивом-Кубанью» и вовсе гости выигрывали практически весь матч, но за четыре минуты до конца счет стал равным, а затем хозяева совершили рывок 10 : 2, и москвичи остались ни с чем. Все равно повод для оптимизма у игроков МБА есть, они могут сражаться на равных с лидерами. По итогам игры в Краснодаре у Евгения Минченко дабл-дабл: 18 очков плюс 10 подборов.

«Самара» после домашней победы над «Енисеем» и поражения от «Зенита» поехала в Москву встречаться с новичком Единой лиги ВТБ «Руной». Команда стала главной его сенсацией на старте, и обуздать ее пока никто не может. Самарцы попытались, но первая половина игры шла как на качелях. Сначала рывок совершили «викинги», затем гости собрались, ликвидировали отставание в счете и сократили его до одного очка. В начале четвертой четверти счет был 65 : 63 в пользу москвичей, но они вновь совершили рывок, доведя матч до победы. Четыре игрока «Самары» набрали в матче больше десяти очков, но главный тренер команды Дражен Анзулович с трудом скрывал раздражение, назвав матч худшим в исполнении его команды с учетом всех предсезонных поединков. Реабилитироваться придется в матче с еще одной московской командой.

Статистические показатели баскетболистов с берегов Волги по сумме трех поединков плохими назвать нельзя, но командная игра пока не получается. У МБА как раз с командной игрой, напротив, все хорошо. Для побед не хватает совсем немного. На старте сезона москвичи выглядят более цельным коллективом, нежели их предстоящие соперники. Коэффициент на победу МБА — 1,57, на успех «Самары» — 2,73.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий