Стефен Карри пропустит еще минимум пять матчей

Карри вернется не раньше, чем через 10 дней.

Звезда «Голден Стэйт » Стефен Карри будет повторно обследован через 10 дней из-за продолжающейся проблемы с правым коленом, что выведет его из строя как минимум еще на пять игр.

Недавно Карри прошел еще одно МРТ, которое не показало повреждений, но постоянная боль и отек не позволяют игроку вернуться на площадку.

Официально клуб классифицирует травму как синдром пателлофеморальной боли, также известный как «колено бегуна».

Карри пропустил последние пять игр перед перерывом на Матч звезд после того, как постоянный отек и болезненные ощущения вынудили команду дать ему отдых. Проблема первоначально возникла во время индивидуальной тренировки 24 января в Миннеаполисе. 37-летний защитник пытался играть через боль в течение нескольких матчей, но в итоге выбыл из строя.