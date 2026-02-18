Стив Керр: «Расстановка вокруг Порзингиса отличается от схем с Батлером. Кристапс больше нацелен на набор очков»
Стив Керр прокомментировал адаптацию Кристапса Порзингиса.
«Голден Стэйт» приобрел латвийского центрового Кристапса Порзингиса перед дедлайном.
«Порзингис легко встраивается в нашу игру. Нужно не так много изменений. Самая большая разница – в его действиях рядом с кольцом, особенно после разменов. Можно дать ему мяч, и он наберет очки.
Мы как раз работали над расстановкой вокруг него в этой ситуации. Отличается от схем с Джимми Батлером. Он предпочитает идти в проход к кольцу и сбрасывать на периметр. Кристапс больше нацелен на набор очков, броски с изоляций. Но концепция схожая. Нужно четко понимать слабые места, преимущество над игроками защиты и вовремя доставлять мяч», – заключил главный тренер команды Стив Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
Рост отличается на 20 см, потому отличается и расстановка. Что же тут неожиданного?