  • Стив Керр: «Расстановка вокруг Порзингиса отличается от схем с Батлером. Кристапс больше нацелен на набор очков»
2

Стив Керр: «Расстановка вокруг Порзингиса отличается от схем с Батлером. Кристапс больше нацелен на набор очков»

Стив Керр прокомментировал адаптацию Кристапса Порзингиса.

«Голден Стэйт» приобрел латвийского центрового Кристапса Порзингиса перед дедлайном.

«Порзингис легко встраивается в нашу игру. Нужно не так много изменений. Самая большая разница – в его действиях рядом с кольцом, особенно после разменов. Можно дать ему мяч, и он наберет очки.

Мы как раз работали над расстановкой вокруг него в этой ситуации. Отличается от схем с Джимми Батлером. Он предпочитает идти в проход к кольцу и сбрасывать на периметр. Кристапс больше нацелен на набор очков, броски с изоляций. Но концепция схожая. Нужно четко понимать слабые места, преимущество над игроками защиты и вовремя доставлять мяч», – заключил главный тренер команды Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
«Расстановка вокруг Порзингиса отличается от схем с Батлером»

Рост отличается на 20 см, потому отличается и расстановка. Что же тут неожиданного?
