0

Миленко Богичевич возглавит «Миттельдойчер»

Миленко Богичевич продолжит карьеру в Германии. По информации вице-президента BeoBasket Драгана Янковски и главы агентства Мишко Ражнатовича, бывший главный тренер «Автодора» возглавит «Миттельдойчер».

Клуб занимает 14-е место в Бундеслиге с результатом 7-13, отставая на две победы от зоны плей-ин. Смена тренера призвана помочь команде улучшить турнирное положение во второй половине сезона.

Ранее Богичевич покинул «Автодор» по обоюдному согласию сторон после двух с половиной лет работы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
