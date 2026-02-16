Миленко Богичевич возглавит «Миттельдойчер»
Миленко Богичевич продолжит карьеру в Германии. По информации вице-президента BeoBasket Драгана Янковски и главы агентства Мишко Ражнатовича, бывший главный тренер «Автодора» возглавит «Миттельдойчер».
Клуб занимает 14-е место в Бундеслиге с результатом 7-13, отставая на две победы от зоны плей-ин. Смена тренера призвана помочь команде улучшить турнирное положение во второй половине сезона.
Ранее Богичевич покинул «Автодор» по обоюдному согласию сторон после двух с половиной лет работы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
