0

Миленко Богичевич покинул «Автодор»

«Автодор» расстался с Богичевичем.

«Автодор» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Миленко Богичевичем по обоюдному согласию сторон.

49-летний специалист возглавлял команду на протяжении 2,5 сезонов. В чемпионате-2024/25 серб вывел команду в плей-офф с шестого места.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен хорватский ассистент Стипе Кулиш.

«Автодор» проиграл последние четыре матча и занимает предпоследнее место в таблице с результатом 5-22.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Автодора»
Рекомендуем