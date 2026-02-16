Миленко Богичевич покинул «Автодор»
«Автодор» расстался с Богичевичем.
«Автодор» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Миленко Богичевичем по обоюдному согласию сторон.
49-летний специалист возглавлял команду на протяжении 2,5 сезонов. В чемпионате-2024/25 серб вывел команду в плей-офф с шестого места.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен хорватский ассистент Стипе Кулиш.
«Автодор» проиграл последние четыре матча и занимает предпоследнее место в таблице с результатом 5-22.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Автодора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем