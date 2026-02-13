«Торонто» отчислил Криса Пола

Крис Пол вышел на рынок свободных агентов.

40-летний разыгрывающий Крис Пол был отчислен из «Торонто », куда попал из «Клипперс» после многостороннего обмена.

Пол выходил на площадку в 16 матчах в этом сезоне, набирая 2,9 очка, 1,8 подбора и 3,4 передачи за 14,2 минуты на площадке. Защитник проводит последний сезон в НБА и хочет завершить его в статусе активного игрока.