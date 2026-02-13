«Торонто» отчислил Криса Пола
Крис Пол вышел на рынок свободных агентов.
40-летний разыгрывающий Крис Пол был отчислен из «Торонто», куда попал из «Клипперс» после многостороннего обмена.
Пол выходил на площадку в 16 матчах в этом сезоне, набирая 2,9 очка, 1,8 подбора и 3,4 передачи за 14,2 минуты на площадке. Защитник проводит последний сезон в НБА и хочет завершить его в статусе активного игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Пол завершил карьеру- только что написал в инстаграмме. Жаль, что последний сезон так сложился.
оу... не такого завершения мы ждали
а предыдущий был прям вау))) ему после финала с Финиксом надо было заканчивать....
