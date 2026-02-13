Эйс Бэйли навесил аллей-уп самому себе
Бэйли организовал яркий момент с передачей от щита.
В матче против «Портленда» новичок «Юты» Эйс Бэйли стал автором яркого момента, навесив самому себе аллей-уп с помощью щита.
Встреча команд закончилась победой «Блэйзерс» (135:119). На счету Бэйли 15 очков (7 из 15 с игры), 8 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
На арене так холодно, что Джексон даже в пуховичке. Но без шапки, мама посмотрит видео и не пустит гулять...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем