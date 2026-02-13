Эйс Бэйли навесил аллей-уп самому себе

Бэйли организовал яркий момент с передачей от щита.

В матче против «Портленда » новичок «Юты» Эйс Бэйли стал автором яркого момента, навесив самому себе аллей-уп с помощью щита.

Встреча команд закончилась победой «Блэйзерс» (135:119). На счету Бэйли 15 очков (7 из 15 с игры), 8 подборов и 3 передачи.