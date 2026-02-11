11

Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг сохранил 1-ю строчку, Максим Рейно ворвался в Топ-5

Топ‑3 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остался неизменным.

Центровой «Сакраменто» Максим Рейно поднялся на 5-е место, разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин опустился на 7-ю строчку.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Купер ФлэггДаллас», прежнее место – 1, драфт: 1);

  2. Кон КниппелШарлотт», 2, драфт: 4);

  3. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 3, драфт: 3);

  4. Дерик Куин («Новый Орлеан», 4, драфт: 13);

  5. Максим Рейно («Сакраменто», 8, драфт: 42);

  6. Седрик Кауард («Мемфис», 5, драфт: 11);

  7. Егор Дёмин («Бруклин», 6, драфт: 8);

  8. Дилан Харпер («Сан-Антонио», 9, драфт: 2);

  9. Эйс Бэйли («Юта», 10, драфт: 5);

  10. Калеб Лав («Портленд», 7, драфт: -).

11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем так хорош Рейно, чем он лучше Калкбреннера?
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Чем так хорош Рейно, чем он лучше Калкбреннера?
ничем :)
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Чем так хорош Рейно, чем он лучше Калкбреннера?
рейтинг каждую неделю обновляется, за прошедшую Рейно наиграл нормально, где-то даже 19 подборов собрал
Доступность влияет на позицию. Ну и Бруклину не выгодно на все игры выпускать Демина, раз уж есть вопросы по здоровью. А вдруг на 1 лишнюю победу наиграет)
Харпер думаю к концу сезона будет в топ-4
Егор лучше Харпера? Жесть. Один играет в топ-3 и за небольшие минуты даёт продуктивность. Раздаёт, проходит, зарабатывает штрафные. Второй играет в донных сетях, кидает трехи неплохо и всё...
Ответ kvn86
Егор лучше Харпера? Жесть. Один играет в топ-3 и за небольшие минуты даёт продуктивность. Раздаёт, проходит, зарабатывает штрафные. Второй играет в донных сетях, кидает трехи неплохо и всё...
Харперу травма помешала и высокая конкуренция в команде, которая борется за высокие результаты. Так-то он конечно лучше Егора по потенциалу, не зря 2м пиком взяли
