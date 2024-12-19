«Орландо» оценивает возможность обмена разыгрывающего Коула Энтони
Коул Энтони может покинуть «Мэджик».
Клуб оценивает интерес к разыгрывающему на рынке обменов, чтобы укрепить состав.
Энтони подписал трехлетнее продление на 39 миллионов долларов в начале сезона. Защитник получает сниженное игровое время (11 минут вместо 25 в среднем по карьере) и демонстрирует соответствующее падение статистических показателей.
В этом сезоне на счету 24-летнего баскетболиста 5,2 очка, 2 подбора и 2 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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