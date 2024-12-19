«Орландо» оценивает возможность обмена разыгрывающего Коула Энтони

Коул Энтони может покинуть «Мэджик».

Клуб оценивает интерес к разыгрывающему на рынке обменов, чтобы укрепить состав.

Энтони подписал трехлетнее продление на 39 миллионов долларов в начале сезона. Защитник получает сниженное игровое время (11 минут вместо 25 в среднем по карьере) и демонстрирует соответствующее падение статистических показателей.

В этом сезоне на счету 24-летнего баскетболиста 5,2 очка, 2 подбора и 2 передачи в среднем за матч.