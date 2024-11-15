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Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Нантера»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Стад Рошеле» примет «Нантер».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 6-1, Монако – 6-2, Виллербан – 6-2, Париж – 6-2, Сен-Кантен – 5-3, Бурк – 5-3, Гравлин-Дюнкерк – 4-4, Страсбур – 4-4, Лимож – 4-4, Ле-Ман – 4-4, Ле-Портель – 3-5, Нанси – 3-5, Дижон – 2-5, Нантер – 2-6, Элан Шалон – 2-6, Стад Рошеле – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoНантер
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