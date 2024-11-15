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Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Сплит» примет «Студентски центар»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийский клуб «Игокеа» встретится с хорватской «Цибоной», хорватский «Сплит» примет черногорский «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 8-0, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Дубай ОАЭ – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Мега Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Студентски центар Черногория – 4-4, Спартак Суботица Сербия – 3-3, КРКА Словения – 3-5, Сплит Хорватия – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Цибона Хорватия – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦибона
logoАдриатическая лига
logoСплит
logoИгокеа
logoСтудентски центар
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