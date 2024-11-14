«Виртус» расторг контракт с Девонте Кейкоком

«Виртус» расстался с Девонте Кейкоком.

Итальянский клуб официально объявили об уходе американского бигмена, который не играл с 28 декабря 2023 года.

Согласно заявлению клуба, Постоянный совет по примирению и арбитражу в Серии А подтвердил, что контракт Кейкока расторгнут с 30 сентября 2024 года, что официально означает прекращение трудовых отношений между сторонами.

Прекращение контракта последовало за длительным восстановлением Кейкока после травмы колена, полученной во время матча Евролиги против «Партизана» 28 декабря 2023 года. Почти год спустя 28-летний игрок по-прежнему не может участвовать в официальных матчах.