Евролига. «Монако» – «Црвена Звезда», «Панатинаикос» встретится с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи
Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Панатинаикос» встретится с израильским «Маккаби Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 6-2, Бавария Германия – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Фенербахче Турция – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-3, Париж Франция – 5-3, Монако – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Баскония Испания – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Црвена Звезда Сербия – 4-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-5, Реал Испания – 3-5, Милан Италия – 3-5, Виллербан Франция – 2-6, Партизан Сербия – 2-6, Виртус Италия – 2-6, Альба Германия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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