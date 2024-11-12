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Евролига. «Монако» – «Црвена Звезда», «Панатинаикос» встретится с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Панатинаикос» встретится с израильским «Маккаби Тель-Авив».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 6-2, Бавария Германия – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Фенербахче Турция – 6-2, Панатинаикос Греция – 5-3,  Париж Франция – 5-3, Монако – 5-3, Олимпиакос Греция – 5-3, Баскония Испания – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4,  Црвена Звезда Сербия – 4-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-5, Реал Испания – 3-5, Милан Италия – 3-5, Виллербан Франция – 2-6, Партизан Сербия – 2-6, Виртус Италия – 2-6, Альба Германия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoМаккаби Тель-Авив
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoБаскония
logoАльба
logoЦрвена Звезда
logoРеал
logoМилан
logoВиртус
logoАСВЕЛ Виллербан
logoБавария
logoМонако
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