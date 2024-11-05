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Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Бешикташ», «Тренто» встретится с «Ховентудом»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Польский «Трефл Сопот» примет турецкий «Бешикташ», итальянский «Тренто» встретится с испанским «Ховентудом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-1, Бахчешехир Турция – 5-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2, Ульм Германия – 4-2, Вулвз Литва – 3-3, Бешикташ Турция – 3-3, Будучность Черногория – 2-4, Тренто Италия – 2-4, Ховентуд Испания – 2-4, Сопот Польша – 0-6.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 5-0, Бурк Франция – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 4-2, Тюрк Телеком Турция – 3-3, Венеция Италия – 2-4, Клуж Румыния – 3-3, Арис Греция – 2-4, Литкабелис Литва – 1-4, Гамбург Германия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoХовентуд
logoБешикташ
logoТрефл Сопот
logoХапоэль Тель-Авив
logoТренто
logoБахчешехир
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