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Адриатическая лига. «Игокеа» – «Борац»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Боснийский клуб «Игокеа» примет сербский «Борац».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 6-0, Дубай ОАЭ – 5-1, Будучность Черногория – 5-1, Мега Сербия – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, ФМП Сербия – 3-3,  КРКА Словения – 3-3, Сплит Хорватия – 3-3, Студентски центар Черногория – 3-3, Спартак Суботица Сербия – 2-3, Цедевита-Олимпия Словения – 2-4, Борац Чачак Сербия – 2-5, Задар Хорватия – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАдриатическая лига
logoБорац Чачак
logoИгокеа
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