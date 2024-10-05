0

Джавейл Макги о влиянии Shaqtin’ A Fool на его карьеру: «Я понял, насколько сильны СМИ»

Джавейл Макги рассказал, как на него повлияла программа Shaqtin’ A Fool.

На каком-то этапе центровой стал главным персонажем рубрики курьезных моментов НБА, лицом которой выступал легендарный Шакил О’Нил.

«Как это сказалось на мне? Не столько на мне. Скорее, я не понимал, насколько сильны СМИ, и я не понимал, что люди воспринимают это всерьез. И тут я понял. В том матче [игра, в которой Макги допустил курьезную ошибку] у меня был один неудачный эпизод, при этом 15 очков и 6 блок-шотов. Но они ничего из этого не показали. Люди говорили: «Он ужасен. Почему он вообще в НБА?» Я такой: «Черт, люди думают, что я плох. Они теперь сомневаются, что я хороший игрок».

Вот ко мне подходят дети. «А, тот чувак из Шактина!» Потом НБА тоже начала это поддерживать. Они стали делать на этом акцент. Один из эпизодов ​​был посвящен исключительно мне, только моя пятерка.

Вот, скажем, рестлинг. У них там есть злодей и есть хороший парень. Но оба получают деньги. Так что я такой: «Хорошо, я могу быть клоуном, если вы так хотите, но тогда вам придется платить мне деньги, которые полагаются клоуну. Да, я сыграю для вас эту роль. Но у вас не получится просто так платить мне маленькие деньги, проявлять неуважение и пускать мою карьеру под откос», – рассказал известный центровой.

Я рад за Джавейла Макги. Он поборол проклятие Shaqtin’ a Fool и провел недооцененную карьеру

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Above The Rim with DH 12
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoДжавейл Макги
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Я рад за Джавейла Макги. Он поборол проклятие Shaqtin’ a Fool и провел недооцененную карьеру
3124 апреля, 12:45
Карри чуть не сломал локоть, женщину после Леброна унесли на носилках: фанаты НБА переплачивают за первые ряды, хотя на них часто падают игроки
1922 сентября 2021, 22:50
Джавейл Макги: «Шакил О’Нил и его программа уничтожали мою репутацию»
4216 сентября 2021, 09:00
Дуайт Ховард: «Мы с Джавейлом посмеялись над тем, как сильно хотим подраться с Шаком»
2114 ноября 2019, 16:02
Джавейл Макги: «Пора прекратить показывать меня в Shaqtin’ A Fool»
1927 сентября 2018, 17:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм набрал 21 очко и 4 передачи в матче с «Лейкерс»
3сегодня, 11:08Видео
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» против ЦСКА
сегодня, 10:55Live
Джей Джей Редик: «Бронни заслужил минуты отличной работой в лагере. Мы очень довольны его прогрессом»
2сегодня, 10:44
Патрик Беверли о Бене Симмонсе: «Никто больше не верит твоим видео. Иди и докажи на поле, бездарная черная задница»
6сегодня, 10:11
Сергей Елевич: «Покупал квартиры игрокам за свои деньги, когда «Химки» не могли выполнить этот пункт в контрактах»
сегодня, 09:07
Андрей Ведищев: «Врач предложил внедрить медитации в предматчевую систему. Я поддержал эту историю»
1сегодня, 08:49
Джимми Батлер хочет остаться в «Майами» и заключить с клубом новый контракт (Уиндхорст)
8сегодня, 08:28
Данте Экзам травмировал запястье в тренировочном лагере «Мэверикс». Ему может потребоваться операция
сегодня, 07:49
Брайан Скалабрини: «Уэстбрук стал козлом отпущения в «Лейкерс». Надеюсь, он еще накидает им «трешек»
2сегодня, 07:24
Леброн Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018 году, так как ему понравилось отношение клуба к Кобе Брайанту в его последних сезонах (Шелберн)
7сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Тренто» – «Венеция», «Тревизо» сыграет с «Трапани Шарк»
41 минуту назад
Аллей-уп с участием Карлика Джонса и Тайрика Джонса, данк Тимоте Луваву-Кабарро – лучшие моменты 1-го раунда Евролиги
144 минуты назадВидео
Светислав Пешич не намерен возвращаться на пост тренера Сербии: «Мне 75, не 57. У меня другие планы на жизнь»
50 минут назад
Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, 4 подбора и 8 передач в дебютном матче за «Денвер»
1сегодня, 09:53Видео
Сергей Елевич: «В 91‑м целый год вообще не получал зарплату. Друзья предлагали пойти мясником, но я профессию предавать не стал»
сегодня, 09:46
ACB. «Баскония» – «Андорра», «Валенсия» примет «Ховентуд» и другие матчи
сегодня, 09:41
Бэм Адебайо о призе «Мистер замок»: «Когда речь заходит обо мне, правила игры меняются»
2сегодня, 09:29
Чемпионат Франции. «Лимож» – «Дижон», «Нантер» против «Бурка» и другие матчи
сегодня, 09:15
Ксавьер Манфорд из «Венеции» получил серьезную травму колена
сегодня, 08:11
Чемпионат Греции. «Арис» – АЕК, «Перистери» – ПАОК
сегодня, 07:42