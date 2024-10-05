Джавейл Макги о влиянии Shaqtin’ A Fool на его карьеру: «Я понял, насколько сильны СМИ»

Джавейл Макги рассказал, как на него повлияла программа Shaqtin’ A Fool.

На каком-то этапе центровой стал главным персонажем рубрики курьезных моментов НБА, лицом которой выступал легендарный Шакил О ’Нил.

«Как это сказалось на мне? Не столько на мне. Скорее, я не понимал, насколько сильны СМИ, и я не понимал, что люди воспринимают это всерьез. И тут я понял. В том матче [игра, в которой Макги допустил курьезную ошибку] у меня был один неудачный эпизод, при этом 15 очков и 6 блок-шотов. Но они ничего из этого не показали. Люди говорили: «Он ужасен. Почему он вообще в НБА?» Я такой: «Черт, люди думают, что я плох. Они теперь сомневаются, что я хороший игрок».

Вот ко мне подходят дети. «А, тот чувак из Шактина!» Потом НБА тоже начала это поддерживать. Они стали делать на этом акцент. Один из эпизодов ​​был посвящен исключительно мне, только моя пятерка.

Вот, скажем, рестлинг. У них там есть злодей и есть хороший парень. Но оба получают деньги. Так что я такой: «Хорошо, я могу быть клоуном, если вы так хотите, но тогда вам придется платить мне деньги, которые полагаются клоуну. Да, я сыграю для вас эту роль. Но у вас не получится просто так платить мне маленькие деньги, проявлять неуважение и пускать мою карьеру под откос», – рассказал известный центровой.

Я рад за Джавейла Макги. Он поборол проклятие Shaqtin’ a Fool и провел недооцененную карьеру