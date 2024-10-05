Джавейл Макги о влиянии Shaqtin’ A Fool на его карьеру: «Я понял, насколько сильны СМИ»
На каком-то этапе центровой стал главным персонажем рубрики курьезных моментов НБА, лицом которой выступал легендарный Шакил О’Нил.
«Как это сказалось на мне? Не столько на мне. Скорее, я не понимал, насколько сильны СМИ, и я не понимал, что люди воспринимают это всерьез. И тут я понял. В том матче [игра, в которой Макги допустил курьезную ошибку] у меня был один неудачный эпизод, при этом 15 очков и 6 блок-шотов. Но они ничего из этого не показали. Люди говорили: «Он ужасен. Почему он вообще в НБА?» Я такой: «Черт, люди думают, что я плох. Они теперь сомневаются, что я хороший игрок».
Вот ко мне подходят дети. «А, тот чувак из Шактина!» Потом НБА тоже начала это поддерживать. Они стали делать на этом акцент. Один из эпизодов был посвящен исключительно мне, только моя пятерка.
Вот, скажем, рестлинг. У них там есть злодей и есть хороший парень. Но оба получают деньги. Так что я такой: «Хорошо, я могу быть клоуном, если вы так хотите, но тогда вам придется платить мне деньги, которые полагаются клоуну. Да, я сыграю для вас эту роль. Но у вас не получится просто так платить мне маленькие деньги, проявлять неуважение и пускать мою карьеру под откос», – рассказал известный центровой.
Я рад за Джавейла Макги. Он поборол проклятие Shaqtin’ a Fool и провел недооцененную карьеру
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