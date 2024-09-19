Серджо Скариоло станет комментатором

Серджо Скариоло решил начать комментаторскую карьеру.

Главный тренер сборной Испании присоединится к телеканалу Movistar Plus и будет работать экспертом на главных баскетбольных событиях сезона, объявила компания.

63-летний итальянский специалист дебютирует в предстоящие выходные во время Суперкубка Испании.

Контракт Скариоло со сборной Испании рассчитан до 2028 года.