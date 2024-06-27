Эван Тернер: «Этот драфт будет куском дерьма»

Эван Тернер назвал предстоящий драфт «куском дерьма».

«У нас до сих пор нет единого мнения о том, кто станет 1-м номером драфта. Как часто такое происходит?» – спросил бывший игрок НБА Андре Игудала.

«Это признак того, что этот драфт будет куском дерьма.

Но я жду драфта с нетерпением. Мне интересно, куда попадет Бронни. Мне интересно, куда попадет Коди Уильямс, Роб Диллингэм. Иногда ты не найдешь на драфте звезду, но найдешь очень хорошего ролевого игрока, который поможет тебе выйти из кризиса», – сказал .