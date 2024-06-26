Журналист Эван Сайдери: «Будет крайне неожиданно, если драфт начнется не с выбора Заккари Рисаше и Алекса Сарра под 1-2 номерами»

Теги Атланта НБА Вашингтон драфт НБА Заккари Рисаше Александр Сарр Баскетбол

Ожидается, что Заккари Рисаше и Алекс Сарр станут 1-м и 2-м номерами драфта.

«Будет крайне неожиданно, если драфт НБА 2024 года начнется не с выбора Заккари Рисаше и Алекса Сарра под 1-2 номерами.

После лотереи «Хоукс» сосредоточились на Рисаше, а Сарр и «Уизардс» идеально подходят друг другу.

«Рокетс», в распоряжении которых 3-й пик, сегодня имеют все преимущества, независимо от того, сохранят ли они пик или совершат громкий обмен», – пишет журналист Forbes Sports Эван Сайдери.

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