Журналист Эван Сайдери: «Будет крайне неожиданно, если драфт начнется не с выбора Заккари Рисаше и Алекса Сарра под 1-2 номерами»

Ожидается, что Заккари Рисаше и Алекс Сарр станут 1-м и 2-м номерами драфта.

«Будет крайне неожиданно, если драфт 2024 года начнется не с выбора и Алекса Сарра под 1-2 номерами.

После лотереи «Хоукс» сосредоточились на Рисаше, а Сарр и «Уизардс» идеально подходят друг другу.

«Рокетс», в распоряжении которых 3-й пик, сегодня имеют все преимущества, независимо от того, сохранят ли они пик или совершат громкий обмен», – пишет журналист Forbes Sports Эван Сайдери.