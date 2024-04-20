Чемпионат Греции. «Арис» проиграл «Колоссосу»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги прошел один матч.

В группе А «Арис» проиграл «Колоссосу».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Арис – Колоссос 60:69 (11:19, 21:15, 21:20, 7:15)
Дата проведения
20 апреля, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча
Арис
Толиопулос (15), Блумбергс (6), Харрелл (5 + 9 подборов), Бохоридис (4), Саного (4 + 7 подборов) – старт; Старк (12), де Соуза (6), Галлинат (4), Персидис (4), Кацивелис (0), Слафцакис (0).
Колоссос
Брайкович (20 + 14 подборов), Коловерос (10), Перрантес (9 + 6 передач), Петропулос (0), Papagiannis (0) – старт; Гаудлок (12), Пападакис (5), Биллис (5), Хациниколас (3), Шитту (3), Камарьянос (2 + 7 подборов).

Положение команд: Панатинаикос – 24-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-10, Промитеас – 15-10, Арис – 13-13, Колоссос – 10-16.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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