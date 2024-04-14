Девин Букер: «Вперед, «Лейкерс»

Теги Лейкерс Миннесота Новый Орлеан Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Девин Букер пошутил по поводу раскладов перед финальной игрой регулярки.

«Финикс» встречается с «Миннесотой». Победа в этом матче и проигрыш «Нового Орлеана» в игре с «Лейкерс» выведут «Санз» на шестое место в Западной конференции.

«Вперед, «Лейкерс».

Да нет. Мы говорили весь последний месяц, столько раскладов, столько всего может произойти. Лучше сосредоточиться на своей команде. Можно сойти с ума, если следить за играми других клубов. Играть с кем-то все равно придется. Нужно приготовиться к этому.

Надо найти любой способ, чтобы победить. Не жить прошлым матчем или эпизодом», – заявил Букер.

В данный момент «Финикс» занимает седьмое место на Западе с результатом 48-33.

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3 комментария
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напиши лучше вперёд -Кевин, а то Лейкерс то выйграет, а вы с кексиком -сольете
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Самое забавное, что по таким раскладам 2-е место занимает Денвер, вот нужно ли это ЛАЛ? Получить ещё один свип, только теперь уже в первом раунде? У Оклы там абсолютно немотивированный Даллас, который будет играть резервом, а у Денвера ещё более слабый Мемфис.
ЛАЛ нужно чтобы Финикс проиграл и тогда в случае прохода будет минька, на оклу практически нереальный расклад.
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Ответ Taxi64
напиши лучше вперёд -Кевин, а то Лейкерс то выйграет, а вы с кексиком -сольете
К гадалке не ходи.
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