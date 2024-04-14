Девин Букер: «Вперед, «Лейкерс»

Девин Букер пошутил по поводу раскладов перед финальной игрой регулярки.

«Финикс» встречается с «Миннесотой». Победа в этом матче и проигрыш «Нового Орлеана» в игре с « » выведут «Санз» на шестое место в Западной конференции.

«Вперед, «Лейкерс».

Да нет. Мы говорили весь последний месяц, столько раскладов, столько всего может произойти. Лучше сосредоточиться на своей команде. Можно сойти с ума, если следить за играми других клубов. Играть с кем-то все равно придется. Нужно приготовиться к этому.

Надо найти любой способ, чтобы победить. Не жить прошлым матчем или эпизодом», – заявил .

В данный момент « » занимает седьмое место на Западе с результатом 48-33.