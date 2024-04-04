«Это не конец». Джувэн Ховард хочет тренировать в НБА

Теги Джувэн Ховард НБА NCAA университет Мичиган Баскетбол

Джувэн Ховард не планирует завершать тренерскую карьеру и хочет работать в НБА.

«Сейчас собираюсь сосредоточиться на здоровье. Я все еще прохожу реабилитационную терапию. Это мой главный приоритет. С точки зрения здоровья я не в том состоянии, в котором хочу быть, но я двигаюсь в этом направлении. Это не конец моей тренерской карьеры», – сказал бывший главный тренер университета Мичиган.

Ранее в результате МРТ-обследования в легких Ховарда были обнаружены тромбы, а в аорте неразорвавшаяся аневризма. Тромбы, по словам тренера, спасли ему жизнь. Операция назначена на 19 апреля.

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