Монти Уильямс о концовке матча с «Никс»: «Худшее судейское решение сезона. Мы хотим честной игры, а случившееся – несправедливо»

Монти Уильямс раскритиковал судей после поражения от «Никс».

Главный тренер « » возмущен отсутствием судейской реакции на эпизод на последних секундах, когда бросился в ноги Осару Томпсону и выбил у него мяч.

« » в итоге вырвал победу со счетом 113:111.

«Худшее судейское решение сезона, отсутствие свистка. Мы все делали правильно, звонили в лигу, высылали видео. Нам уже надоело слышать одно и то же снова и снова. У нас был шанс выиграть матч, но кто-то прыгнул Осару Томпсону в ноги, а свистка не последовало. Это просто мерзость какая-то, нельзя пропускать такое в . Точка.

Эта ситуация является ярким примером того, с чем мы имеем дело на протяжении всего сезона, но с нас хватит. Нельзя вот так нырнуть человеку в ноги в столь ответственный момент игры, должна быть судейская реакция. Это нелепость, и мы от этого устали. Мы просто хотим, чтобы все было по-честному, точка. И мне больше нечего добавить. Мы хотим честной игры, а случившееся – несправедливо. Я все сказал», – заявил .