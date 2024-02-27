Монти Уильямс о концовке матча с «Никс»: «Худшее судейское решение сезона. Мы хотим честной игры, а случившееся – несправедливо»

Теги Детройт Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео судьи Монти Уильямс Донте Дивинченцо Осар Томпсон Баскетбол

Монти Уильямс раскритиковал судей после поражения от «Никс».

Главный тренер «Детройта» возмущен отсутствием судейской реакции на эпизод на последних секундах, когда Донте Дивинченцо бросился в ноги Осару Томпсону и выбил у него мяч.

«Нью-Йорк» в итоге вырвал победу со счетом 113:111.

«Худшее судейское решение сезона, отсутствие свистка. Мы все делали правильно, звонили в лигу, высылали видео. Нам уже надоело слышать одно и то же снова и снова. У нас был шанс выиграть матч, но кто-то прыгнул Осару Томпсону в ноги, а свистка не последовало. Это просто мерзость какая-то, нельзя пропускать такое в НБА. Точка.

Эта ситуация является ярким примером того, с чем мы имеем дело на протяжении всего сезона, но с нас хватит. Нельзя вот так нырнуть человеку в ноги в столь ответственный момент игры, должна быть судейская реакция. Это нелепость, и мы от этого устали. Мы просто хотим, чтобы все было по-честному, точка. И мне больше нечего добавить. Мы хотим честной игры, а случившееся – несправедливо. Я все сказал», – заявил Уильямс.

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12 комментариев
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Ответ Muskat
Игрок Детройта потерял мяч , владения не было игрок НЙ был рядом и сыграл в мяч, фола не было . О чем он вообще?
Только вот Ди Винченцо не играл в мяч - он его даже не задел, он просто прыгнул в ноги Томпсону мимо мяча. И Томпсон в результате не достал мяч, который достался вообще третьему игроку. По мне так фол был.
+4
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+4
Ответ Док Аксель
Хорошо бы Монти свои ошибки видеть и знать. Делать своевременную и качественную ротацию игроков и брать тайм-ауты в нужный момент. В самом конце матча на последних секундах такая возможность была, когда команда владела мячом.
Тайм аутами очки не наберёшь.
+3
0
+3
Монти, вроде бы все правильно, нужно надавить на судеек, но у тебя было 2 тайм-аута. Даже если признают, что был действительно прыжок результат не отменят.
+2
0
+2
Никс вернули победу за тот матч с Рокетс. Осталось ещё две вернуть)
+2
0
+2
Ответ Muskat
Игрок Детройта потерял мяч , владения не было игрок НЙ был рядом и сыграл в мяч, фола не было . О чем он вообще?
Еще бы увидеть повтор где видно мяч. На этом вообще нифига не видно
+3
-1
+2
>Мы все делали правильно, звонили в лигу
Могли бы ещё в Спортлото позвонить.
+3
-3
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Хорошо бы Монти свои ошибки видеть и знать. Делать своевременную и качественную ротацию игроков и брать тайм-ауты в нужный момент. В самом конце матча на последних секундах такая возможность была, когда команда владела мячом.
+1
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отсутствие реакции, это тоже редакция..
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0
Ответ Трёха Ника Киргиоса
>Мы все делали правильно, звонили в лигу Могли бы ещё в Спортлото позвонить.
они звонили, но там занято было. ЛАЛ 24/7 на линии.
+1
-1
0
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