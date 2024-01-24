«Хочу, чтобы Зайон был Таносом, но не вижу этого». Квентин Ричардсон считает, что Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд больше, чем Уильямсон
Квентин Ричардсон считает, Алперен Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд.
Бывший игрок НБА заявил, что у центрового «Хьюстона» больше шансов стать участником Матча всех звезд, чем у форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.
«Зайон играет не лучше, чем Шенгюн. Я не поставил бы его выше Шенгюна. Я хочу, чтобы Зайон был засранцем на площадке. Я хочу, чтобы он был Таносом, но я этого не вижу. Я хочу, чтобы он ходил и срывал с кольца. Он должен это делать.
На мой взгляд, Шенгюн в этом сезоне пока играет лучше, чем Зайон», – сказал Ричардсон.