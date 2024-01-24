«Хочу, чтобы Зайон был Таносом, но не вижу этого». Квентин Ричардсон считает, что Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд больше, чем Уильямсон

Квентин Ричардсон считает, Алперен Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд.

Бывший игрок заявил, что у центрового « » больше шансов стать участником всех звезд, чем у форварда «Нового Орлеана» .

«Зайон играет не лучше, чем . Я не поставил бы его выше Шенгюна. Я хочу, чтобы Зайон был засранцем на площадке. Я хочу, чтобы он был Таносом, но я этого не вижу. Я хочу, чтобы он ходил и срывал с кольца. Он должен это делать.

На мой взгляд, Шенгюн в этом сезоне пока играет лучше, чем Зайон», – сказал Ричардсон.