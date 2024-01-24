«Хочу, чтобы Зайон был Таносом, но не вижу этого». Квентин Ричардсон считает, что Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд больше, чем Уильямсон

Теги Хьюстон Квентин Ричардсон Новый Орлеан НБА Матч всех звезд НБА Зайон Уильямсон Алперен Шенгюн Баскетбол

Квентин Ричардсон считает, Алперен Шенгюн заслуживает попадания на Матч звезд.

Бывший игрок НБА заявил, что у центрового «Хьюстона» больше шансов стать участником Матча всех звезд, чем у форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

«Зайон играет не лучше, чем Шенгюн. Я не поставил бы его выше Шенгюна. Я хочу, чтобы Зайон был засранцем на площадке. Я хочу, чтобы он был Таносом, но я этого не вижу. Я хочу, чтобы он ходил и срывал с кольца. Он должен это делать.

На мой взгляд, Шенгюн в этом сезоне пока играет лучше, чем Зайон», – сказал Ричардсон.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бейби Йокич сильнее здорового Зайона, но сравнение странное так как не по позициям
0
0
0
да никто уже ничего от Зиона не ждёт, и многие уже даже забыли кто это
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий