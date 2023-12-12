ACB. «Баскония» примет «Паленсию»
Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Баскония» примет «Паленсию».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Реал – 12-1, Уникаха – 10-3, Барселона – 9-4, Валенсия – 9-4, Мурсия – 8-5, Баскония – 7-6, Гран-Канария – 7-6, Ховентуд – 7-6, Манреса – 7-6, Тенерифе – 6-6, Жирона – 6-6, Бильбао – 5-8, Сарагоса – 5-8, Обрадойро – 4-8, Андорра – 4-8, Гранада – 4-9, Бреоган – 4-9, Паленсия – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.