Корлисс Уильямсон: «С нетерпением жду возможности поработать с нашими талантливыми парнями»

Теги Миннесота Корлисс Уильямсон НБА Крис Финч Баскетбол

Помощник главного тренера «Миннесоты» Корлисс Уильямсон поделился эмоциями после назначения на должность.

«Мне не терпится присоединиться к «Тимбервулвз и стать частью того, что Тим и Крис строят здесь, в Миннесоте.

У нас много талантливых игроков, и я с нетерпением жду возможности поработать с нашими парнями, чтобы помочь им стать лучше и на площадке, и за ее пределами», – заявил Уильямсон.

Чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года, Уильямсон завершил игровую карьеру в 2007 году.

В 2013 году Уильямсон присоединился к «Сакраменто» в качестве ассистента тренера, в 2016 ушел в «Орландо», а в 2018 вошел в штаб Игора Кокошкова в «Финиксе».

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