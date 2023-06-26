Петр Конели покинул «Реал»

«Реал» расстался с тяжелым форвардом Петром Корнели (27 лет, 211 см) по окончании контракта.

Однолетнее соглашение было заключено прошлым летом.

«Реал Мадрид» хочет поблагодарить игрока за его работу и самоотдачу, которую он проявил в течение сезона, в котором носил нашу футболку. «Реал Мадрид» желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе», – говорится в сообщении клуба.

В 30 матчах за команду Корнели набирал в среднем 4,4 очка и 3 подбора.

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