Дарья Игнатова перешла в «Надежду»

Теги Спарта энд К жен Надежда жен чемпионат России жен Дарья Игнатова Баскетбол

Баскетболистка «Спарты энд К» Дарья Игнатова (22 года, 183 см) перешла в оренбургскую «Надежду», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Игнатова в среднем набирала 13,2 очка, 5 подборов, 2,6 передачи и 2,1 перехвата.

«Спарта энд К» уступила «Самаре» в серии за 5-е место. «Надежда» завершила сезон на 4-й строчке.

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