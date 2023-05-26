Игор Кокошков станет ассистентом в «Атланте»

Теги Атланта НБА Юта Игор Кокошков Куин Снайдер Баскетбол

Игор Кокошков заключил соглашение с «Атлантой» и станет ассистентом главного тренера Куина Снайдера, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Кокошков уже работал в штабе Снайдера в «Юте» (2015-2018).

Затем специалист стал главным тренером «Финикса», но покинул команду по окончании сезона-2018/19. «Санз» выиграли лишь 19 матчей из 82.

Прошедший сезон Кокошков провел ассистентом в «Бруклине».

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Мистер Кокошко)
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