Артем Вихров: «Ожидал, что ЦСКА – «Зенит» будет финальной серией Единой лиги ВТБ»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Артем Вихров Баскетбол

Бывший игрок «Зенита» Артем Вихров признался, что удивлен попаданию петербургской команды и ЦСКА в серию за третье место Единой лиги ВТБ.

В полуфиналах армейцы в семи матчах уступили «Локомотиву‑Кубань», а «Зенит» – УНИКСу. 

«Конечно, я думал, что ЦСКА – «Зенит» будет финальной серией Единой лиги, и у меня вызывает некое удивление, что эти две команды выбыли. Что ж, поборются за третье место. На это тоже будет интересно посмотреть.

Играют две топовые российские команды, поэтому будет качественный баскетбол. Думаю, что серия может затянуться до семи игр, но пять матчей как минимум будет. Конечно же, буду болеть за «Зенит», в котором провел много времени. Всегда переживаю за ребят, которые там играют», – сказал Вихров.

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1 комментарий

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Nick Crosier
В этом году плей-офф очень интересен.
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