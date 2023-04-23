Крис Пол реализовал поразительный бросок с разворота из-за щита
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол стал автором красивого попадания в четвертом матче серии с «Клипперс» (3-1).
Баскетболист забрал мяч на подборе после промаха форварда Торри Крэйга за 3 минуты до конца встречи и реализовал невероятный бросок с разворота из-за линии щита. Игроки со скамейки запасных «Санс» оценили.
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