Крис Пол реализовал поразительный бросок с разворота из-за щита

Разыгрывающий « » стал автором красивого попадания в четвертом матче серии с « » (3-1).

Баскетболист забрал мяч на подборе после промаха форварда Торри Крэйга за 3 минуты до конца встречи и реализовал невероятный бросок с разворота из-за линии щита. Игроки со скамейки запасных «Санс» оценили.

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