Станислав Медведенко: «Представьте, вы сидите на контрольно-пропускном пункте и видите, как над вами пролетает большая ракета. У нас практически первый ряд в кинотеатре»

Двукратный чемпион НБА в составе (2001, 2002) заявил, что не собирается покидать Украину, несмотря на нестабильную политическую ситуацию.

«Мы видели, как танки и другая техника катились к Киеву. Я просто протянул к одному из них руку и дал понять, что держу его в своих мыслях и молитвах. Эта ситуация отрезвляет. За три недели мы с добровольцами создали фактически полицейскую организацию.

Наверное, это было лучшее решение нашего президента Владимира Зеленского, который позволил нам всем получить оружие. Представьте, вы сидите на контрольно-пропускном пункте и видите, как над вами пролетает большая чертова ракета. У нас практически первый ряд в кинотеатре.

Народ Украины удивил меня. Я видел, как люди объединились. Чувствую, что должен остаться в Украине и помочь нашей стране. Нашему народу нужно понять, кем мы являемся. Мы должны быть сильными. Это возможность стать сильнее», – сказал Медведенко.

Сравнение российских и украинских игроков НБА