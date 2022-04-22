Билли Бэрон — MVP апреля в Лиге ВТБ

Атакующий защитник признан MVP апреля в Единой лиге ВТБ.

В апреле петербургская команда провела два матча, обыграв «Локомотив-Кубань» (91:75) и «Цмоки-Минск» (93:73). Показатели Бэрона в этих встречах составили 21,0 очка, 2,5 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

В матче против «Цмоки-Минска» американец набрал 28 очков (9 из 12 с игры), реализовав 7 трехочковых за первую половину встречи и повторив рекорд Егора Вяльцева.

«Это был хороший месяц для нас. Нам как команде нужно было набрать обороты перед выходом в плей-офф, и пока нам это удается. Плей-офф станет для нас непростым испытанием, но я верю, что мы к нему готовы. Спасибо за эту награду», – сказал Бэрон.

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