Шарунас Ясикявичюс: «Бавария» была была в большей степени настроена на то, чтобы сражаться и умереть на площадке»

Главный тренер «Барселоны» назвал причины поражения от «Баварии» (75:90, 1-1) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф .

«Мне не понравились и я не понял некоторые решения одного из судей второго матча.

Не знаю, стоит ли углубляться в это. Но, возможно, сказалось некое бессознательное чувство уважения к тем, кто больше старается и борется. была была в большей степени настроена на то, чтобы сражаться и умереть на площадке.

Нашу команду сгубили детали. За полтора года здесь я должен был лучше разъяснить эти детали. Но поверьте мне, я работаю над этим», – заявил Ясикявичюс.

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