Грегг Попович: «Сторонники Трампа в Капитолии – жалкий пример расизма. Это привилегия белых в высшей степени»

Главный тренер «Сперс» высказал свое мнение по поводу прорыва сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Капитолий во время утверждения итогов выборов, победителем которых признан демократ Джо Байден.

Попович осудил несправедливую систему, которая, как он считает, нацелена на подавление меньшинств, в то время как белые сторонники Трампа смогли вторгнуться в здание, которое выступает одним из символов власти в США.

«Не может быть более наглядного примера системы, которая несправедлива в вопросе равных прав. Я всем сердцем верю, что Трамп наслаждался всем этим... Нам не забыть этот жалкий пример расизма, который стал самым главным выводом за весь тот день.

Действия представителей закона в отношении активистов Black Lives Matter и сторонников Трампа – привилегия белых в высшей степени.

Трамп – ненормальный и ущербный, но вместе с тем и очень опасный.

Мы находимся в ужасном положении, и мы можем послать сигнал миру. Мы можем послать сигнал нашим детям, нашим гражданам: то, что они видели в среду, на самом деле не было Америкой – хотя это была Америка. Это произошло здесь. Вот кто мы такие. Но мы не хотим быть такими», – заявил Попович.

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