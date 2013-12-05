Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде обыграл «Астану», 36 очков Кэнана не спасли УНИКС в матче с ЦСКА

В субботу, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ прошли три матча.

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл казахстанскую «Астану». Казанский УНИКС дома уступил московскому , несмотря на 36 очков Айзейи Кэнана.

Подмосковные на своей площадке взяли верх над пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 8-1, – 5-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, – 5-4, – 6-6, Химки – 4-5, – 4-6, – 3-7, Калев – 1-5, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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