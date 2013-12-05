Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде обыграл «Астану», 36 очков Кэнана не спасли УНИКС в матче с ЦСКА

В субботу, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл казахстанскую «Астану». Казанский УНИКС дома уступил московскому ЦСКА, несмотря на 36 очков Айзейи Кэнана.
Подмосковные «Химки» на своей площадке взяли верх над пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 декабря, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- Мейерс (17 + 7 подборов), Томпсон (8), Томас (4), Силиньш (4), Мурзагалиев (0) – старт; Марбл (14), Дж. Хилл (10), Бажин (9), Майдекин (4), Гаврилов (0), Пан (0).
- Дата проведения
- 26 декабря, 13.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Кэнан (36), Уолтерс (17), Холланд (7), Морган (3), Уайт (2) – старт; Антипов (5), Браун (4), Сергеев (2), Жбанов (0), Узинский (0), Разумов (0).
- Дата проведения
- 26 декабря, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
Положение команд: Зенит – 8-1, Нижний Новгород – 5-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, УНИКС – 5-4, Зелена-Гура – 6-6, Химки – 4-5, Парма – 4-6, Астана – 3-7, Калев – 1-5, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Каждая команда Единой Лиги ВТБ как эпизод «Один дома»