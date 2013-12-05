Единая лига ВТБ. «Зенит» на выезде обыграл «Астану», 36 очков Кэнана не спасли УНИКС в матче с ЦСКА

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В субботу, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошли три матча.

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл казахстанскую «Астану». Казанский УНИКС дома уступил московскому ЦСКА, несмотря на 36 очков Айзейи Кэнана.

Подмосковные «Химки» на своей площадке взяли верх над пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Зенит 70:77 (9:17, 22:16, 12:30, 27:14)
Дата проведения
26 декабря, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча
Астана
Мейерс (17 + 7 подборов), Томпсон (8), Томас (4), Силиньш (4), Мурзагалиев (0) – старт; Марбл (14), Дж. Хилл (10), Бажин (9), Майдекин (4), Гаврилов (0), Пан (0).
Зенит
Томас (19 + 12 подборов), Гудайтис (18), Риверс (8), Пангос (7 + 9 передач), Бэрон (2) – старт; Холлинз (8), Зубков (7), Пушков (6), Фридзон (2), Захаров (0), Вольхин (0).

УНИКС – ЦСКА 76:83 (17:18, 24:22, 16:18, 19:25)
Дата проведения
26 декабря, 13.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Кэнан (36), Уолтерс (17), Холланд (7), Морган (3), Уайт (2) – старт; Антипов (5), Браун (4), Сергеев (2), Жбанов (0), Узинский (0), Разумов (0).
ЦСКА
Джеймс (22), Шенгелия (18 + 12 подборов), Хиллиард (16), Курбанов (7), Милутинов (6 + 8 подборов) – старт; Хэкетт (7), Хоменко (5), Фойгтманн (2), Ухов (0), Лопатин (0), Антонов (0).

Химки – Парма 103:83 (27:23, 34:25, 24:15, 18:20)
Дата проведения
26 декабря, 15.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Положение команд: Зенит – 8-1, Нижний Новгород – 5-1, ЦСКА – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-3, Автодор – 5-3, УНИКС – 5-4, Зелена-Гура – 6-6, Химки – 4-5, Парма – 4-6, Астана – 3-7, Калев – 1-5, Цмоки-Минск – 1-8, Енисей – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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