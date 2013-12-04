Сергей Панов назначен генеральным менеджером сборной России

Генеральным менеджером сборной России назначен .

На серебряных для сборной России ЧЕ-1993 и ЧМ-1994 Панов выступал за национальную команду вместе с ее нынешним главным тренером Сергеем Базаревичем. А после завершения игровой карьеры остался в баскетболе на административной работе, в разные годы занимая посты генерального менеджера «Нижнего Новгорода» и министра спорта и молодежной политики Нижегородской области.

При Панове волжский клуб в сезоне-2010/11 дебютировал в сильнейшем дивизионе чемпионата России, а в Единой лиге-2013/14 дошел до финала и получил право сыграть в Евролиге. Через прошло большое количество игроков основы нынешней сборной России: Семен Антонов, Евгений Бабурин, Максим Григорьев, Владимир Ивлев, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов и другие.

Панов – 12-кратный чемпион России, чемпион Евролиги, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в качестве игрока.

«Ситуация критическая: мы не всегда будем отбираться на Олимпиаду и чемпионат мира». Мы спросили, как можно спасти русский баскетбол