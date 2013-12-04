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    «Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать игру из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

    Теги Бостон Торонто НБА НБА плей-офф дискриминация Баскетбол

    Баскетболисты «Торонто» и «Бостона» сегодня еще раз обсудят возможность бойкота первого матча серии второго раунда плей-офф, который должен состояться в четверг, из-за социальной несправедливости, сообщает журналист Марк Спирс.

    Отмечается, что игроки обеих команд вчера провели собрание в отеле с целью рассмотрения возможности бойкота и других возможных мер на фоне инцидента, произошедшего в городе Кеноша, штат Висконсин. 

    Полицейские несколько раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован. Инцидент вызвал массовые протесты в Висконсине.

    Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

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