«Торонто» и «Бостон» могут бойкотировать игру из-за стрельбы полицейских в чернокожего в Висконсине

Баскетболисты и сегодня еще раз обсудят возможность бойкота первого матча серии второго раунда плей-офф, который должен состояться в четверг, из-за социальной несправедливости, сообщает журналист Марк Спирс.

Отмечается, что игроки обеих команд вчера провели собрание в отеле с целью рассмотрения возможности бойкота и других возможных мер на фоне инцидента, произошедшего в городе Кеноша, штат Висконсин.

Полицейские несколько раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован. Инцидент вызвал массовые протесты в Висконсине.

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