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    Лука Дончич – самый молодой игрок в НБА, ставший лидером сезона по количеству трипл-даблов. Он превзошел рекорд Мэджика Джонсона

    Теги Мэджик Джонсон Даллас Милуоки НБА видео Лука Дончич Баскетбол

    Лука Дончич оформил свой 17-й трипл-дабл в сезоне-19/20, обеспечив себе лидерство в лиге по этому показателю.

    Таким образом, 21-летний разыгрывающий «Далласа» стал самым молодым игроком в истории, занявшим первое место в лиге по количество трипл-даблов по итогам сезона. Словенец превзошел рекорд Мэджика Джонсона, установленный в 1981 году.

    В субботнем матче с «Милуоки» (136:132 ОТ) Дончич набрал 36 очков, сделал 19 передач и 14 подборов.

    Лука Дончич – идеальная суперзвезда сегодняшней НБА

    Мама Луки Дончича (бывшая танцовщица и модель) управляет его бизнес-империей. В Словении ее критикуют за чрезмерную опеку сына

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