Лука Дончич – самый молодой игрок в НБА, ставший лидером сезона по количеству трипл-даблов. Он превзошел рекорд Мэджика Джонсона

Лука Дончич оформил свой 17-й трипл-дабл в сезоне-19/20, обеспечив себе лидерство в лиге по этому показателю.

Таким образом, 21-летний разыгрывающий стал самым молодым игроком в истории, занявшим первое место в лиге по количество трипл-даблов по итогам сезона. Словенец превзошел рекорд , установленный в 1981 году.

В субботнем матче с (136:132 ОТ) Дончич набрал 36 очков, сделал 19 передач и 14 подборов.

Лука Дончич – идеальная суперзвезда сегодняшней НБА

Мама Луки Дончича (бывшая танцовщица и модель) управляет его бизнес-империей. В Словении ее критикуют за чрезмерную опеку сына