Собчак о том, что Майерс Ленард не преклонил колено во время гимна: «Надеюсь, санкций к нему не предпримут»

Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала центрового , который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед вчерашним матчем с «Денвером» (125:105).

«Вчера, перед дежурным матчем , баскетболисты в футболках с надписью Black Lives Matter под звуки гимна вставали на колено.

Не стал этого делать игрок Мейерс Леонард, он оставил руку на груди, но преклонять колено не стал.

Объяснил это так: «Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю наших военных. Я поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну».

Надеюсь конечно, что к баскетболисту санкций никаких не предпримут, но это то самое право на личную свободу слова, которое я буду отстаивать», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста