Собчак о том, что Майерс Ленард не преклонил колено во время гимна: «Надеюсь, санкций к нему не предпримут»

Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала центрового «Майами» Майерса Ленарда, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед вчерашним матчем с «Денвером» (125:105).
«Вчера, перед дежурным матчем НБА, баскетболисты в футболках с надписью Black Lives Matter под звуки гимна вставали на колено.
Не стал этого делать игрок Мейерс Леонард, он оставил руку на груди, но преклонять колено не стал.
Объяснил это так: «Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю наших военных. Я поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну».
Надеюсь конечно, что к баскетболисту санкций никаких не предпримут, но это то самое право на личную свободу слова, которое я буду отстаивать», – написала Собчак в своем телеграм-канале.
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