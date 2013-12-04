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    Собчак о том, что Майерс Ленард не преклонил колено во время гимна: «Надеюсь, санкций к нему не предпримут»

    Теги Майами НБА Майерс Ленард Ксения Собчак дискриминация Баскетбол

    Известная телеведущая Ксения Собчак поддержала центрового «Майами» Майерса Ленарда, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед вчерашним матчем с «Денвером» (125:105).

    «Вчера, перед дежурным матчем НБА, баскетболисты в футболках с надписью Black Lives Matter под звуки гимна вставали на колено.

    Не стал этого делать игрок Мейерс Леонард, он оставил руку на груди, но преклонять колено не стал.

    Объяснил это так: «Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю наших военных. Я поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну».

    Надеюсь конечно, что к баскетболисту санкций никаких не предпримут, но это то самое право на личную свободу слова, которое я буду отстаивать», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

    Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

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