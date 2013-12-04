Кайл Лаури: «Простоял на одном колене около четырех минут. Полицейский делал это на протяжении 8 минут 46 секунд»

Разыгрывающий поделился мыслями об акции со преклонением на одно колено во время исполнения национального гимна перед началом матчей.

После возобновления сезона игроки и тренеры всех команд протестуют против расовой несправедливости и жестокости полиции по отношению к чернокожим, вставая на колено во время государственного гимна в майках с надписью «Black Lives Matter».

«Простоял на одном колене около четырех минут. Полицейский делал это на протяжении 8 минут 46 секунд. Это очень грустно. Думаю, мы проделали большую работу в плане понимания того, что мы делаем и почему. Мы используем нашу платформу, и моя футболка говорит о многом», – сказал Лаури.

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?