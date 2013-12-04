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    Кайл Лаури: «Простоял на одном колене около четырех минут. Полицейский делал это на протяжении 8 минут 46 секунд»

    Теги Кайл Лаури Торонто НБА Баскетбол

    Разыгрывающий «Торонто» Кайл Лаури поделился мыслями об акции со преклонением на одно колено во время исполнения национального гимна перед началом матчей.

    После возобновления сезона игроки и тренеры всех команд НБА протестуют против расовой несправедливости и жестокости полиции по отношению к чернокожим, вставая на колено во время государственного гимна в майках с надписью «Black Lives Matter».

    «Простоял на одном колене около четырех минут. Полицейский делал это на протяжении 8 минут 46 секунд. Это очень грустно. Думаю, мы проделали большую работу в плане понимания того, что мы делаем и почему. Мы используем нашу платформу, и моя футболка говорит о многом», – сказал Лаури.

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