«Промсвязьбанк» стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола

Официальным партнером Российской Федерации Баскетбола (РФБ) стал «Промсвязьбанк» (ПСБ).

ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве в области развития и популяризации спорта в регионах.

В рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» банк совместно с федерацией будет поддерживать детский спорт в субъектах РФ. Программа «ПСБ – Детям» направлена на строительство семи центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы – площадки соответствуют регламенту ФИБА и позволяют проводить международные соревнования.

В этом году будут построены площадки в Калининграде, Туле и Новомосковске, а к Олимпиаде 2021 года программа «ПСБ – Детям» откроет седьмую площадку.

ПСБ также стал официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах 2019/20 и 2020/21.

«Одна из важнейших задач нашего сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола – системное развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ, ежегодно порядка 200 тысяч взрослых и детей смогут заниматься баскетболом бесплатно, а профессиональные спортсмены – оттачивать свое мастерство в наших Центрах уличного баскетбола.

Кроме того, все площадки могут использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО», – отметил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.