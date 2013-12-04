Хакеры угрожают раскрыть конфиденциальные данные о Леброне Джеймсе

Хакеры выставили на аукцион документы с конфиденциальной информацией о нескольких американских звездах, среди которых оказался форвард «Лейкерс» . Жертвами хакеров также стали Ники Минаж, Мэрайя Кэри, Леди Гага и Мадонна.

Аукцион должен состояться через несколько дней. Первоначальная цена – 600 000 долларов.

Группа хакеров REvil взломала базу данных нью-йоркской юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, заполучив юридические соглашения, контракты и переписку звезд шоу-бизнеса. Преступники потребовали 42 миллиона долларов за неразглашение полученной информации.

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