ACB. Финальный этап. «Барселона» обыграла «Тенерифе», «Баскония» встретится с «Бильбао»

В среду, 17 июня, в Валенсии стартует финальный этап чемпионата Испании ACB.

Заключительный этап сезона пройдет в формате мини-турнира, в котором примут участие 12 лучших команд чемпионата Испании на момент приостановки сезона из-за коронавируса.

Участники турнира разделены на две группы по шесть клубов. Все команды сыграют пять игр, по одной против каждого соперника в своей группе. По две команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Полуфиналы намечены на 28 июня, финал состоится 30 июня.

ACB

Финальный этап

Группа A

Положение команд: Барселона – 0-0, Тенерифе – 0-0, Бильбао – 0-0, Баскония – 0-0, Уникаха – 0-0, Ховентуд – 0-0.

Группа B

Положение команд: Реал – 0-0, Сарагоса – 0-0, Андорра – 0-0, Валенсия – 0-0, Сан-Пабло Бургос – 0-0, Гран-Канария – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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