ACB. Финальный этап. «Барселона» обыграла «Тенерифе», «Баскония» встретится с «Бильбао»

В среду, 17 июня, в Валенсии стартует финальный этап чемпионата Испании ACB.
Заключительный этап сезона пройдет в формате мини-турнира, в котором примут участие 12 лучших команд чемпионата Испании на момент приостановки сезона из-за коронавируса.
Участники турнира разделены на две группы по шесть клубов. Все команды сыграют пять игр, по одной против каждого соперника в своей группе. По две команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Полуфиналы намечены на 28 июня, финал состоится 30 июня.
ACB
Финальный этап
Группа A
- Дата проведения
- 17 июня, 16.30, «Ла Фонтета»
- Барселона
- Миротич (16), Клавер (12), Хиггинс (11), Ханга (11 + 8 передач), Томич (6) – старт; Абринес (9), Курич (8), Пангос (6), Ориола (5), Больмаро (4), Пустовой (4), Дэвис (4).
- Ховентуд
- Димитриевич (0), Лопес-Аростеги (0), Парра (0), Морган (0), Омич (0).
- Дата проведения
- 17 июня, 19.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 17 июня, 22.30, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона – 0-0, Тенерифе – 0-0, Бильбао – 0-0, Баскония – 0-0, Уникаха – 0-0, Ховентуд – 0-0.
Группа B
Положение команд: Реал – 0-0, Сарагоса – 0-0, Андорра – 0-0, Валенсия – 0-0, Сан-Пабло Бургос – 0-0, Гран-Канария – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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