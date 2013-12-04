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    НБА может использовать шум трибун из видеоигры NBA 2K при проведении матчей без зрителей

    Теги НБА NBA 2K Баскетбол

    НБА рассматривает возможность использования шума трибун из видеоигры NBA 2K во время проведения матчей без зрителей, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона-2019/20 с участием 22 команд. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

    После вчерашней телеконференции профсоюза игроков также стало известно, что для рестарта сезона в Орландо прибудут 1 600 человек. Прежде чем начать регулярный чемпионат, каждая команда проведет по 2-3 товарищеских матча. Тестирование на коронавирус будет проводиться ежедневно. В случае заражения, период изоляции составит минимум 7 дней.

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