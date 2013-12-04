Джей Ар Смит – о Леброне и Джордане: «Нельзя сравнивать льва и тигра»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» объяснил, что отличает от и .

«Леброн показывает пример своим отношением к работе. Его главная черта – он способен тянуть команду за собой своей трудовой этикой. Конечно, чем лучше игрок, тем проще ему это делать. Но на мой взгляд, Джордан этого не делал, и Кобе не делал. Многие игроки, которые обладают менталитетом «киллера», не способны на это.

Леброн не бомбардир. Бомбардир – это человек, который имеет перед собой одну цель, как снайпер. Джордан и Кобе играли в защите, но они бомбардиры. Они набирали 50, 60 или 70 очков за матч. Когда есть разносторонний игрок, который набирает очки, делает подборы, отдает передачи, ведет мяч и является хорошим партнером, в команде совсем другая атмосфера.

Леброн абсолютно не похож на Джордана и Кобе, и сравнивать их нельзя. Нельзя сравнивать льва и тигра. Они оба кошачьи, но разные. Лев – король джунглей, все преклоняются перед ним. Но это не мешает тигру заявлять: «Я тоже крутой пацан», — сказал Смит в The Pat McAfee Show.

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