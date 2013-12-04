ЦСКА расстался с Костой Куфосом

ЦСКА расстался с греческим центровым , воспользовавшись соответствующей опцией в контракте, сообщает официальный сайт московского клуба.

Куфос дебютировал в европейском клубном баскетболе в июле 2019 года после 11 сезонов в НБА, где он поиграл в пяти разных клубах.

В составе ЦСКА Коста провел 17 матчей Евролиги, набирая в среднем 3,7 очка, 2,8 подбора, 0,5 перехвата, 0,4 блок-шота за 9,5 минуты, и 10 встреч лиги ВТБ с показателями 8,4 очка, 5,2 подбора, 0,7 передачи, 0,6 блок-шота за 15,6 минуты.

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